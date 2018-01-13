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В вузах Одессы из-за отсутствия отопления отменили занятия до весны

13 Января 2018 в 13:02
В вузах Одессы из-за отсутствия отопления отменили занятия до весны

Студентам нескольких одесских вузов продлили каникулы до 26 февраля. Причиной стало отсутствие у учебных организаций денег на оплаты отопления.

Как сообщают украинские СМИ, среди вузов, которым несем заплатить за отопление, оказался Одесский национальный университет (ОНУ) им. Мечникова, Одесская юридическая академия и Академия пищевых технологий. 
В ректорате учебных заведений отмечают, что по новым нормативам учебные аудитории теперь не проходят не только по отоплению, но и по освещению, а денег на ремонт помещений у вузов нет.

В областном департаменте образования и науки уже поспешили заявить, что все перечисленные учебные заведения являются автономными и их руководство «само решает, как организовывать учебный процесс», пишет Газета.ру

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