В ВСУ открестились от существования «Грузинского легиона»

В составе ВСУ с 2016 года служило некоторое количество иностранцев, однако отдельного «Грузинского батальона» в ВСУ не было. Такое заявление сделали в Минобороны Украины.

В ВСУ отметили, что все иностранцы имеют официальный статус военнослужащих украинской армии. В настоящее время пять иностранцев уволены со службы по личным причинам. Остальные продолжают служить.

Накануне военнослужащие так называемого «Грузинского батальона» заявили о выходе из состава 54-й бригады ВСУ из-за некомпетентности и незаконности действий ее командования, пишет РИА Новости.