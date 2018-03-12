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В ВОЗ рассказали о страшной эпидемии «болезни икс»

12 Марта 2018 в 13:41
В ВОЗ рассказали о страшной эпидемии «болезни икс»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о новом смертоносном заболевании, с которым человечеству придется сражаться в ближайшем будущем. Специалисты назвали заболевание «болезнью икс», пишут «Дни.ру».

Механизмы появления страшной эпидемии, ее развитие и возможные ее проявления пока неизвестны. Предполагается, что переносчики болезни - животные или ВИЧ-инфицированные.

Консультант ВОЗ Джон-Арне Роттинген заявил, что уже начата разработка вакцин и диагностических тестов.

Врачи сравнивают «болезнь икс» с лихорадкой Ласса, Эбола, Марбург, болезнью Крым-Конго и вирусом Зика, который за год унес жизни 11 тысяч человек.

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