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В войсках началось тестирование нового пулемета Калашникова

18 Февраля 2019 в 17:51
В войсках началось тестирование нового пулемета Калашникова

Новый пулемет Калашникова РПК-16 поступил на опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Военные оценят технические параметры и характеристики, а также удобство при эксплуатации такого типа вооружения. Если возникнут нарекания и предложения, они будут направлены на предприятие-изготовитель для изменения и доработки пулемета.

Ранее НСН рассказала, что концерн «Калашников» заключил первый экспортный контракт на поставку новейших автоматов АК-12. Поставки будут осуществлены в Армению. Первая партия насчитывает около 50 единиц оружия.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал НСН, какие страны могут последовать примеру Армении.

«Страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки – вот потенциальный спектр регионов, где это оружие может быть востребовано. Это коммерческие контракты, поэтому любая страна, которая будет заинтересована, она приобретет эти системы. Надо сказать, что на рынке стрелкового оружия конкуренция очень жесткая. “Калашников” может конкурировать, прежде всего, за счет своего бренда и непревзойденных качеств своей техники», — рассказал эксперт.

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