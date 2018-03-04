В Восточной Гуте боевики ввели комендантский час для жителей

Боевики запретили жителям Восточной Гуты запретили собираться вместе и ввели для них комендантский час на время гуманитарных пауз. Об этом рассказал журналистам генерал-майор Владимир Золотухин.

По информации Центра по примирению враждующих сторон, боевики запретили массовые собрания, чтобы мирные жители не прорвались через гуманитарный коридор. Нарушившие правила мирные жителей подвергаются публичным наказаниям, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что боевики обыскивают дома мирных граждан в Восточной Гуте и изымают листовки, которые служат пропуском через гумкоридор, пишет Газета.ру