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В Вологодской и Костромской области нашли самую грязную питьевую воду

17 Июля 2018 в 11:35
В Вологодской и Костромской области нашли самую грязную питьевую воду

Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой. По данным ведомства, первое место рейтинга занимает Вологодская область, где лишь 45% населения обеспечены безопасной питьевой водой. А тройку антилидеров попали также Костромская (66,7%) и Курганская области (69,2%).

Самое хорошее обеспечение качественной питьевой водой зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и в Северной Осетии. Там всем жителям доступна чистая вода, отмечает Ura.ru.

В Роспотребнадзоре также отметили, что за пять лет обеспеченность россиян безопасной для питья водой увеличилась на 4 %.

 

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