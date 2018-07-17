В Вологодской и Костромской области нашли самую грязную питьевую воду

Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой. По данным ведомства, первое место рейтинга занимает Вологодская область, где лишь 45% населения обеспечены безопасной питьевой водой. А тройку антилидеров попали также Костромская (66,7%) и Курганская области (69,2%).

Самое хорошее обеспечение качественной питьевой водой зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и в Северной Осетии. Там всем жителям доступна чистая вода, отмечает Ura.ru.

В Роспотребнадзоре также отметили, что за пять лет обеспеченность россиян безопасной для питья водой увеличилась на 4 %.