В Волгоградской области в ДТП погибла семейная пара

Сегодня на трассе в Калачевском районе Волгоградской области столкнулись «Toyota» и «семерка»: иномарка пошла на обгон и не смог избежать лобового столкновения с «ВАЗом».



Отечественное авто превратилось в груду металла, а семейная пара, ехавшая в «Ладе» погибла на месте ДТП. Двое детей на заднем сидении «ВАЗ-2017» чудом выжили, передает «Блокнот».



Ведется следствие.