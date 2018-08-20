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В Волгоградской области в ДТП погибла семейная пара

20 Августа 2018 в 22:33
В Волгоградской области в ДТП погибла семейная пара
Сегодня на трассе в Калачевском районе Волгоградской области столкнулись «Toyota» и «семерка»: иномарка пошла на обгон и не смог избежать лобового столкновения с «ВАЗом».

Отечественное авто превратилось в груду металла, а семейная пара, ехавшая в «Ладе» погибла на месте ДТП. Двое детей на заднем сидении «ВАЗ-2017» чудом выжили, передает «Блокнот».

Ведется следствие.
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