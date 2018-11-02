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В Волгоградской области разбился мотодельтаплан

2 Ноября 2018 в 21:19
В Волгоградской области разбился мотодельтаплан

В районе аэродрома Воропоново разбился мотодельтаплан, которым управлял пилот-испытатель, сотрудник Росавиации, сообщает Южное следственное управление Следкома на транспорте.

При заходе на посадку, не рассчитав скорость и нарушив принцип аэродинамики, упал. Мужчину доставили в городскую больницу Волгограда, передает «Интерфакс».

Следователями организована доследственная проверка по факту падения мотодельтаплана.

Ранее НСН сообщала, что мотодельтаплан потерпел крушение в районе поселка Песчанка Советского района Волгограда. Пилот мотодельтаплана — предположительно москвич - погиб. Одной из версий ЧП является столкновение летательного аппарата с линией электропередачи. 

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