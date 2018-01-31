В Волгограде загорелся самолет А320

На борту самолета А320 после посадки в аэропорту Волгограда случился пожар.

Борт прилетел из Москвы.

После приземления в самолете воспламенилось зарядное устройство от бортовой сети.

Экипаж эвакуировал пассажиров через надувные трапы и самостоятельно справился с возгоранием.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «Интерфакс».

Гумрак — международный аэропорт федерального значения города Волгограда. Расположен на северо-западе Дзержинского района (посёлок Аэропорт), в микрорайоне Гумрак, в 15 километрах от центра города.

Официальное название аэропорта — «Волгоград (Гумрак)» , разговорное название — Волгоград. Название эксплуатирующей организации — ОАО «Международный аэропорт Волгоград».