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В Волгограде загорелся самолет А320

31 Января 2018 в 21:24
В Волгограде загорелся самолет А320

На борту самолета А320 после посадки в аэропорту Волгограда случился пожар.

Борт прилетел из Москвы.

После приземления в самолете воспламенилось зарядное устройство от бортовой сети.

Экипаж эвакуировал пассажиров через надувные трапы и самостоятельно справился с возгоранием.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «Интерфакс».

Гумрак — международный аэропорт федерального значения города Волгограда. Расположен на северо-западе Дзержинского района (посёлок Аэропорт), в микрорайоне Гумрак, в 15 километрах от центра города.

Официальное название аэропорта — «Волгоград (Гумрак)» , разговорное название — Волгоград. Название эксплуатирующей организации — ОАО «Международный аэропорт Волгоград».

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