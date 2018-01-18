В Волгограде после перестрелки объявили план «Перехват»

Правоохранители объявили план «Перехват» после стрельбы рядом с кафе в Волгограде, в результате которой один человек погиб, еще трое ранены, сообщило Главное управление МВД по Волгоградской области.

В розыск объявлены автомашины «Infinity» темного цвета, государственный номер Т180МС 75 регион и «Лада Приора» темного цвета, государственный номер Х 828 КР 163 регион, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили V1.ru очевидцы, мужчины, предположительно, выходцы из кавказских республик, подъехали к месту происшествия на черном внедорожнике и устроили драку с группой из стоявших между домами и кафе «Русский чай» четырьмя мужчинами. Один из них русский, еще один чеченец, двое — уроженцы Азербайджана. В разгар конфликта прогремели выстрелы, после чего нападавшие запрыгнули в джип и скрылись.