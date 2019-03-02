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В Волгограде после ДТП перевернулась маршрутка

2 Марта 2019 в 09:43
В Волгограде после ДТП перевернулась маршрутка

Утром 2 марта в Волгограде на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской произошло ДТП с участием маршрутного такси: в микроавтобус рейса 23А на скорости въехала «Киа Рио». 

Маршрутка перевернулась, в её салоне находилось пять человек. 

49-летнего водителя пришлось экстренно госпитализировать, а пассажиры отделались испугом. 

По предварительной версии, в столкновении виноват 58-летний водитель иномарки, собиравшийся проехать перекрёсток на красный сигнал светофора, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

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