В Волгограде после ДТП перевернулась маршрутка

Утром 2 марта в Волгограде на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской произошло ДТП с участием маршрутного такси: в микроавтобус рейса 23А на скорости въехала «Киа Рио».



Маршрутка перевернулась, в её салоне находилось пять человек.



49-летнего водителя пришлось экстренно госпитализировать, а пассажиры отделались испугом.



По предварительной версии, в столкновении виноват 58-летний водитель иномарки, собиравшийся проехать перекрёсток на красный сигнал светофора, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.