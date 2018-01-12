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В ВМС Украины «тщательно изучат» предложение Путина по военной технике в Крыму

12 Января 2018 в 10:41
В ВМС Украины «тщательно изучат» предложение Путина по военной технике в Крыму

На Украине заявили о необходимости тщательного изучения передачи Россией кораблей, которые остались в Крыму. Об этом 12 января заявил командующий Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко, сообщает RT.

«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой», - заявил Воронченко.

По его словам, в Крыму находятся восемь украинских боевых кораблей. Как подчеркнул Воронченко, только одному из них требовался ремонт, сообщает «Свободная Пресса».

Ранее президент РФ Владимир Путин во время общения с руководителями СМИ заявил о готовности передать Киеву украинскую военную технику, которая осталась на полуострове после возвращения Крыма в состав России, сообщает Ura.ru.

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