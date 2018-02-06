В Верховной Раде отказались отменить закон о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса отказались отменять в Верховной Раде Украины, пишет RT.

За отмену проголосовали только 37 депутатов, необходимый минимум для принятия решения — 226 голосов.

Закон был принят парламентом Украины 18 января, напоминает Ura.ru. Однако его ожидает подписание главой государства Петром Порошенко. Документ не мог быть подписан до рассмотрения постановления об отмене проекта, который был внесён депутатами «Оппозиционного блока».

В тексте закона Россия получает статус «страны-агрессора», а Киев право на использование военной техники в Донбассе в мирное время для «защиты суверенитета страны».