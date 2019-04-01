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В Венесуэле сохраняются проблемы с электроснабжением

1 Апреля 2019 в 20:27
В Венесуэле сохраняются проблемы с электроснабжением

Метрополитен Каракаса в связи со сбоями в электроснабжении закрыт для пассажиров, перевозки осуществляются автобусами, сообщила администрация метрополитена.

Автобусы в столице в столице Венесуэлы переполнены, на остановках скапливаются очереди из пассажиров, передает РИА «Новости».

Напомним, отключение большей части штатов Венесуэлы от электроэнергии произошло 7 марта. По словам местных жителей, это самый длительный на их памяти блэкаут. По некоторым данным причиной отключения стала забастовка на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Официальный лидер республики Николас Мадуро обвиняет в случившемся «американский империализм», поддерживающий его противника Гуаидо. Госдеп обвинения отвергает.

Отключения за последнее время неоднократно повторялись.

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