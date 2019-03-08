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В Венесуэле пытаются преодолеть блэкаут

8 Марта 2019 в 09:55
В Венесуэле пытаются преодолеть блэкаут

Несколько часов назад Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы в своём Twitter заявила, что на крупной венесуэльской гидроэлектростанции «Эль-Гури» произошла диверсия, передает RT. В результате инцидента были обесточены различные районы республики, в том числе международный аэропорт Каракаса.

Позднее в администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявили, что электроснабжение на востоке республики восстановлено. Так сочли произошедшее очередным актом агрессии.

«Отключение электричества и разрушения, причиняющие вред обычным венесуэльцам, происходят не из-за США. <...>Дефицит электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро», — написал госсекретарь Помпео в своём микроблоге в Twitter.

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