В Венесуэле пытаются преодолеть блэкаут

Несколько часов назад Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы в своём Twitter заявила, что на крупной венесуэльской гидроэлектростанции «Эль-Гури» произошла диверсия, передает RT. В результате инцидента были обесточены различные районы республики, в том числе международный аэропорт Каракаса.

Позднее в администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявили, что электроснабжение на востоке республики восстановлено. Так сочли произошедшее очередным актом агрессии.

«Отключение электричества и разрушения, причиняющие вред обычным венесуэльцам, происходят не из-за США. <...>Дефицит электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро», — написал госсекретарь Помпео в своём микроблоге в Twitter.