В Венесуэле произошел очередной блэкаут

Штаты Варгас, Карабобо, Миранда и Мерида, а также некоторые районы Каракаса остались без электроснабжения, передает ТАСС.

Представители национальной энергокомпании «Corpoelec» указали, что работают над восстановлением подачи электричества.

Напомним, отключение большей части штатов Венесуэлы от электроэнергии произошло 7 марта. По словам местных жителей, это самый длительный на их памяти блэкаут. По некоторым данным причиной отключения стала забастовка на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Официальный лидер республики Николас Мадуро обвиняет в случившемся «американский империализм», поддерживающий его противника Гуаидо. Госдеп обвинения отвергает.

Отключения за последнее время неоднократно повторялись.

