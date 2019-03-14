В Венесуэле прогремели взрывы на нефтяном заводе

Не менее двух взрывов раздалось на нефтеперерабатывающем предприятии Petro San Felix в Венесуэле, в штате Ансоатеги. Как уточняет «Свободная пресса» , взорвались резервуар с нефтью и ёмкость с разбавителем. По предварительным данным, в результат ЧП никто не пострадал.

Один из работников предприятия рассказал, что во время взрыва завод был практически пуст, потому что сотрудников распустили ещё в воскресенье, 10 марта, передают «Известия» . Пожарные уже несколько часов борются с огнём.

В Венесуэле 7 марта произошел сбой в работе ГЭС имени Симона Боливара, что привело к самому масштабному блэкауту в истории страны. Через сутки подача электричества частично восстановилась, однако 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв. Это ЧП вновь погрузило большую часть Боливарианской республики во тьму.

По последним данным, электроснабжение всё-таки удалось восстановить в полном объёме. О этом объявил вице-президент Венесуэлы, министр связи и информации Хорхе Родригес, передает RT

Оппозиционная президенту Мадуро Национальная ассамблея Венесуэлы объявила в стране режим чрезвычайного положения, чтобы иметь возможность получить помощь от других стран и мобилизовать войска. В свою очередь власти назвали это всё диверсией, организованной США посредством кибератак.