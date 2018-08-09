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В Венесуэле преследуют противников Мадуро

9 Августа 2018 в 00:30
В Венесуэле преследуют противников Мадуро

Национальное учредительное собрание Венесуэлы едногласно лишило парламентской неприкосновенности оппозиционных депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса, передает РИА «Новости».

Накануне президент Николас Мадуро обвинил Борхеса и Рекесенса в причастности к покушению на себя с использованием дронов.

4 августа 2018 года, во время торжественного парада, приуроченного к 81-й годовщине создания Национальной гвардии, на президента было совершено неудачное покушение с помощью начинённых взрывчаткой дронов.

Группа под названием «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за нападение и заявила об этом в Twitter. Другая группа, названная «Operación Fénix», написала неопределённый пост в Twitter, обвинив правительство Мадуро в участии в незаконном обороте наркотиков и заявив, что они стремились восстановить демократию в Венесуэле.

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