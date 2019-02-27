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В Венесуэле появился спецпрокурор

27 Февраля 2019 в 21:57
В Венесуэле появился спецпрокурор

Глава венесуэльской оппозиции, «временный президент» Хуан Гуайдо назначил специального прокурора Боливарианской Республики. Им стал Хосе Игнасио Эрнандес.

В тексте документа, который прикреплен к твиту, отмечается, что решение принято комиссией Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) 20 февраля, передает ТАСС.

Политический кризис в стране продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Николаса Мадуро.

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