В Венесуэле остановлены переговоры властей и оппозиции

Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы приостановлены из-за разногласий по дате проведения президентских выборов, заявил президент Доминиканы Данило Медина.

«Диалог прерван на неопределенный срок, хотя президент Николас Мадуро мне заявил о своем желании продолжать его», заявил Медина, выступление которого транслировалось местным телевидением. Об этом передает РИА «Новости».

Сегодня венесуэльская оппозиция опровергла заявление властей Венесуэлы о достижении соглашения по нормализации ситуации в стране.

Переговоры в Доминиканской республике идут с сентября 2017 года.