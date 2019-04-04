В Венесуэле намерены сотрудничать с Россией в сфере электроэнергетики

Венесуэльский вице-президент Рикардо Менендес заявил, что Россия и Венесуэла ведут переговоры по возможному соглашению в сфере электроэнергетики.

Соглашения планируется заключить в ходе заседания межправкомиссии, которая должна пройти в Москве 4-5 апреля, передает RT.

Напомним, отключение большей части штатов Венесуэлы от электроэнергии произошло 7 марта. По словам местных жителей, это самый длительный на их памяти блэкаут. По некоторым данным причиной отключения стала забастовка на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Официальный лидер республики Николас Мадуро обвиняет в случившемся «американский империализм», поддерживающий его противника Гуаидо. Госдеп обвинения отвергает.

Отключения за последнее время неоднократно повторялись.





