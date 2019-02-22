В Венесуэле наблюдаются признаки начала гражданской войны

Два человека погибли и еще около десятка человек получили ранения на юге Венесуэлы возле границы с Бразилией после того, как венесуэльские военные открыли огонь по сторонникам оппозиции, сообщает «The Washington Post».

Поводом для столкновения стала попытка местных сторонников оппозиции не дать закрыть участок венесуэльско-бразильской границы в районе деревни Кумаракапай.

В государственном департаменте США осудили этот инцидент.

Напомним, что политический кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Николаса Мадуро.

«Эксперты считают, что США могу инициировать убийство Мадуро. Но мне кажется, до этого не дойдет. Эффективна методика – навязывания правильного мнения. И Штаты неоднократно ее применяли. Есть еще один рычаг давления на Венесуэлу — экономический. А пока Вашингтон начинают свою войну в информационном поле. Но уточню, что процесс начался не сегодня, а параллельно с событиями на Украине, то есть еще в 2014-ом году», — сказал на пресс-конференции НСН заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма.