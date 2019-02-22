В Венесуэле индейцы взяли в плен генерала

Индейцы народности пемон в Венесуэле взяли в плен генерала национальной гвардии страны Хосе Мигеля Монтойю около границы с Бразилией, сообщил депутат Нацассамблеи Америко де Грасия.

Военные прибыли в поселок Сан-Франсиско-де-Юруани и открыли огонь по собравшимся на улице коренным жителям. В ответ индейцы захватили и продолжают удерживать трех солдат, сообщает РИА «Новости».

Итоги выборов президента Венесуэлы, прошедших в мае 2018 года, вызвали протест со стороны большинства стран Запада, а также Латинской Америки. Ряд стран, включая Аргентину, Бразилию и Канаду, отозвали своих послов из Каракаса в знак протеста против результатов выборов. По той же причине США наложили на Венесуэлу дополнительные экономические санкции. Президент США Дональд Трамп призвал к проведению новых выборов и прекращению репрессий в Венесуэле. Большинство стран мира проигнорировало инаугурацию Мадуро. Соединённые Штаты призвали Мадуро передать власть главе Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо.

