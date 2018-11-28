В Вене украли полотно Ренуара

Группа неизвестных похитила из аукционного дома «Dorotheum» в Вене картину «Залив, море, зеленые скалы» французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, передает «Интерфакс».

Украденное полотно оценивается в примерно 120-160 тысяч евро.

Как ранее сообщала НСН, похищенную в СССР картину Ивана Айвазовского нашли в Швейцарии. Полотно «Вид на Ревель» (оригинальное название — «Море»), сняли с торгов аукционного дома «Koller». Ее оценочная стоимость составляет более одного миллиона долларов. Картина, написанная маринистом в 1845 году, была похищена из собрания музея-заповедника «Дмитровский кремль». Главный хранитель музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Варвара Шахова в беседе с НСН рассказала, что вместе с появившейся на аукционе картиной Ивана Айвазовского, было украдено более двух десятков картин и предметов.