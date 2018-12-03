В Великобритании предпочли Трампу мертвого президента

Британская воскресная газета The Observer, принадлежащая The Guardian, сравнила президента США Дональда Трампа с ранее занимавшим его пост Джордем Бушем-старшим, ушедшим из жизни 30 ноября. Сравнение оказалось не в пользу действующего американского лидера, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Журналисты британского издания перечислили «растущий список провалов» президента Трампа за прошедшую неделю, в который вошли его «как будто принудительный» визит на саммит G20 в Аргентине, а также новые развития в расследовании приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года и возможности сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой.

«В каком жалком контрасте он (Трамп- прим. НСН) стоит с величавым бывшим президентом, Джорджем Бушем-старшим, который умер в эти выходные. Буш-страший не был идеален, но он понимал, что на самом деле значит сделать Америку великой», — отмечает британская газета.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Он официально вступил в должность президента США 20 января 1989 года. На его президентство пришелся распад Варшавского договора и СЭВ, крушение Берлинской стены и распад СССР. В 1989 году он отдал приказ о военном вторжении в Панаму, а в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию «Буря в пустыне». Российский журналист, аналитик и хроникёр американской жизни Михаил Таратута заявил НСН, что ушедший политик не был выдающимся лидером, и американцы запомнят его только по «невторжению в Ирак».