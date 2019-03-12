В Великобритании отвергли соглашение с ЕС по Brexit

Против документа высказались 391 парламентарий, «за» - 242 парламентария. Теперь парламентариям предстоит голосование по вопросу о Brexit без соглашения.

Тереза Мэй заявила, что перенос срока Brexit не решает проблему.

Завтра парламентарии будут голосовать по вопросу о выходе страны 29 марта без соглашения. Если и этот вариант будет отклонен (что произойдет наверняка), то в четверг будет поставлен вопрос о продлении срока Brexit на два месяца.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.

Ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из Евросоюза 29 марта 2019 года почти не остается.

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что Лондон рискует потерять статус финансового центра из-за выхода из Европейского Союза.





