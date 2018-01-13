В Вашингтоне признали ядерное преимущество России

Россия имеет значительное преимущество в производстве как ядерного так и не ядерного оружия перед США и их союзниками по НАТО. Такие выводы содержатся в проекте ядерной доктрины Вашингтона, который был опубликован в СМИ.

«Россия располагает значительными преимуществами перед США и их союзниками в отношении производства ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», — говорится в тексте доктрины, который приводит RT.

В документе отмечается, что Россия создает современный и разносторонний набор стратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями.

В связи с этим доктрина призывает США модернизировать ядерную триаду , в которую входят атомные подводные ракетоносцы, стратегическая авиация и межконтинентальные баллистические ракеты.