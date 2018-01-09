Среда
10 января
USD 57.05
EUR 68.21
Горячие новости

В Вашингтоне появится площадь Бориса Немцова

9 Января 2018 в 23:37
В Вашингтоне появится площадь Бориса Немцова

Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне до 27 февраля получит имя Бориса Немцова, сообщил председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

Он отметил, что отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта.

«Переименование вступит в силу к 27 февраля», - добавил Кара-Мурза-младший.

7 декабря минувшего года в городском совете Вашингтона состоялись общественные слушания по законопроекту о переименовании части территории перед посольством России, между улицами Дэвис и Эдмундс, в честь Немцова. В слушаниях участвовала дочь Немцова Жанна.

Борис Немцов - учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ, первый губернатор Нижегородской области (1991-1997), министр топлива и энергетики (апрель-ноябрь 1997), вице-премьер правительства РФ (1997-1998), основатель фракции «Союз правых сил», депутат Ярославской областной думы (с 8 сентября 2013 года до убийства), сопредседатель «Республиканской партии России — Партии народной свободы» (с 16 июня 2012 года до убийства), один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции. Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Похоронен на Троекуровском кладбище. В июле 2017 года за убийство Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пятеро чеченских исламистов.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.