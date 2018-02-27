В Вашингтоне открыли Boris Nemtsov Plaza

В столице США открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza), передаёт РИА «Новости».

Открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства российского политика.

Площадь находится напротив главного входа в посольство России в США.

На церемонии присутствовала Жанна Немцова.

Борис Немцов - учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ, первый губернатор Нижегородской области (1991-1997), министр топлива и энергетики (апрель-ноябрь 1997), вице-премьер правительства РФ (1997-1998), основатель фракции «Союз правых сил», депутат Ярославской областной думы (с 8 сентября 2013 года до убийства), сопредседатель «Республиканской партии России — Партии народной свободы» (с 16 июня 2012 года до убийства), один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции. Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Похоронен на Троекуровском кладбище. В июле 2017 года за убийство Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пятеро чеченских исламистов.

