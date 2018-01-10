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В Варшаве совершил аварийную посадку самолет

10 Января 2018 в 22:43
В Варшаве совершил аварийную посадку самолет

Самолет польской авиакомпании LOT совершил в среду аварийную посадку в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена, передает ТАСС.

По имеющейся информации, самолет приземлился без шасси. На борту находились 63 человека, в том числе четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Аэропорт временно закрыт.

LOT — польская авиакомпания. Совершает полёты в 49 городов 31 страны. Датой основания авиакомпании считается 1 января 1929 года. Первым международным перелетом стал рейс в Бухарест, выполненный 1 апреля 1930 года.

Штаб-квартира авиакомпании располагается в Варшаве, Польша.

Аэропортом приписки является аэропорт им. Фредерика Шопена в Варшаве.

Авиакомпании LOT принадлежит дочерний авиаперевозчик Eurolot, который занимается осуществлением пассажирских перевозок по территории Польши. Для этого используются самолёты Bombardier Q Dash 400. 

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