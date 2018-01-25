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В Узбекистане объявлено о реформе системе образования

25 Января 2018 в 23:07
В Узбекистане объявлено о реформе системе образования

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о мерах по совершенствованию системы образования, передает «Синьхуа».

С 2018-2019 учебного года Узбекистан перейдет на обязательное 11-летнее общее среднее образование. С 2019-2020 учебного года прием в профессиональные колледжи будет осуществляться после окончания 11 классов общеобразовательных учреждений.

В 2016 году в республике действовали 9628 школ. Обучение в школах бесплатное, но за пользование учебниками с каждого ученика взимается ежегодная арендная плата. Самая дешевая арендная плата за учебники в 2017/2018 году составляет 7 400 сумов. Бесплатно получают учебники первоклассники, воспитанники домов «Мехрибонлик», специальных школ и школ-интернатов, дети из нуждающихся в социальной помощи семей.  

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