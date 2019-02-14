В Utair объяснили продажу 11 авиабилетов для двоих детей

Накануне РБК писал, что Наталье Загуменной летевшей из Кургана в Хабаровск рейсом авиакомпании Utair с двумя детьми-инвалидами пришлось приобрести 13 билетов на самолет.
Дети проходили реабилитацию в Центре им. Илизарова, соответственно одного мальчика придется перевозить лежа на носилках, он займет девять мест, а второй подросток, у которого в гипсе одна нога, займет два места.
Пожаловавшаяся женщина в итоге, чтобы вернуться домой, обратилась за помощью к родственникам, которые одолжили ей денег на билеты.
Как пояснили представители перевозчика, там не были предупреждены, что на борту будут находиться маломобильные пассажиры, уточняет Ura.ru.
В Utair пояснили, что для безопасности перелета таких граждан авиакомпания по правилам обязана устанавливать в салоне самолета специальные носилки весом 140 кг. Это делается, чтобы обезопасить пассажиров во время взлета и посадки, а также на случай турбулентности. И авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать носилки в салоне.
Ранее авиаэксперт Олег Смирнов в эфире НСН оправдал массовые задержки рейсов «Аэрофлота» снегопадом.