В Utair объяснили продажу 11 авиабилетов для двоих детей

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту нарушения прав матери и ее детей с ограниченными возможностями.

Накануне РБК писал , что Наталье Загуменной летевшей из Кургана в Хабаровск рейсом авиакомпании Utair с двумя детьми-инвалидами пришлось приобрести 13 билетов на самолет.

Дети проходили реабилитацию в Центре им. Илизарова, соответственно одного мальчика придется перевозить лежа на носилках, он займет девять мест, а второй подросток, у которого в гипсе одна нога, займет два места.

Пожаловавшаяся женщина в итоге, чтобы вернуться домой, обратилась за помощью к родственникам, которые одолжили ей денег на билеты.

Как пояснили представители перевозчика, там не были предупреждены, что на борту будут находиться маломобильные пассажиры, уточняет Ura.ru.

В Utair пояснили, что для безопасности перелета таких граждан авиакомпания по правилам обязана устанавливать в салоне самолета специальные носилки весом 140 кг. Это делается, чтобы обезопасить пассажиров во время взлета и посадки, а также на случай турбулентности. И авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать носилки в салоне.