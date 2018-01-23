В усадьбе Коломенское на торги выставлено помещение под кафе

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о нестационарных торговых объектах, выставленных на аукционы под реализацию предприятий общественного питания в усадьбе Коломенское на юге столицы.

На аукцион выставлен павильон под реализацию кафе площадью 100 кв. метров. Начальная стоимость лота - 320 тыс. рублей.

Документация

На торги выставлен киоск под реализацию кондитерской площадью 9 кв. метров и начальной стоимостью 9 тыс. рублей.

Документация

На аукцион выставлен торговый автомат площадью 2 кв. метра и начальной ценой в 2 тыс. 400 рублей. На торги выставлено 6 подобных лотов в усадьбе Коломенское.

Документация

Заявки на любой из упомянутых объектов можно подать до 2 февраля.

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!