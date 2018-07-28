В УПЦ прокомментировали послание патриарха Константинопольского для Порошенко

Послание патриарха Константинопольского Варфоломея действительно было передано и зачитано в переводе на украинский язык президенту Украины Петру Порошенко, ничего «конкретного, экстраординарного» в нем нет. Такую оценку документу дал замглавы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич.

По его словам, в послании Вселенский патриархат выражает надежду на то, что на Украине будет восстановлено «каноническое единство православных», чтобы «благословенный народ удостоился одного и единственного церковного руководства и исцеления расколов».

«Если посмотреть официальную часть встречи, слова и реакцию Президента, то создается впечатление, что договорились договариваться, чтобы сохранить лицо. Так пока что это все выглядит. Все спокойно», - написал Данилевич, которого цитирует Газета.ру.

Ранее Петр Порошенко заявил, что патриарх Ворфоломей намерен дать автокефалию Украинской православной церкви.