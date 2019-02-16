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В университете Петербурга рухнули перекрытия

16 Февраля 2019 в 18:42
В университете Петербурга рухнули перекрытия
Санкт-Петербургский НИУ ИТМО. Фото: ITMO University

В Санкт-Петербурге обрушились перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На улице Ломоносова в доме №9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)», - приводит агентство цитату собеседника.

Площадь обрушения - около 150 квадратных метров. По предварительным данным, из здания эвакуированы 60 человек.

Сотрудники МЧС в качестве предварительной причины обрушения называют нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

По информации МЧС, под завалами могут оставаться люди.

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