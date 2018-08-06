В Ульяновске запретили увольнять врачей

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов издал распоряжение, согласно которому руководству больниц запрещено увольнять медработников.

К такому решению глава региона пришел, посетив во время рабочих поездок сельские и районные больницы. Там он увидел, что врачей, медицинских сестёр не хватает, при этом во многих медучреждениях чрезмерно увеличено число работников финансово-экономического штата.

Морозов обратил внимание, что в одной из больниц, где работает 550 сотрудников, две трети - занимают должности юристов, экономистов и бухгалтеров.