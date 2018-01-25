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В украинском Кременчуге упал вертолет

25 Января 2018 в 21:42

В Кременчуге Полтавской области в условиях тумана вертолет столкнулся с телевизионной вышкой, сообщает «Интерфакс».

На месте работают пожарные, полиция и скорая.

По данным ТСН.UA, после падения вертолет загорелся, погибли три человека.

Вертолет Ми-8 компании «Украинские вертолеты» выполнял учебно-тренировочный полет.

Ми-8 — советский/российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. Широко используется во многих странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач.


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