На Украине ответили США на обвинения в предательстве

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко объяснил продажу авиационных двигателей Китаю в сообщении на своей странице в Facebook. По его словам, поставки украинским предприятием «Мотор Сич» авиадвигателей для китайских военных самолётов необходимы для предотвращения банкротства предприятия.

В ответ на критику с американской стороны Ляшко предложил США самим закупать продукцию, чтобы «тысячи новых высококвалифицированных» украинцев не остались без работы, сообщает RT.

Ранее американские СМИ раскритиковали Украину за продажу авиационных двигателей для китайских учебно-боевых самолётов. В Вашингтоне это посчитали «ударом в спину».