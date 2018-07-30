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В Украине назвали «слабостью» закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

30 Июля 2018 в 07:56
В Украине назвали «слабостью» закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

В украинском МИДе прокомментировали утверждение в России дня принятия в состав Российской империи Крыма, Кубани и Тамани. Этим «выпадом в сторону Крыма» Россия демонстрирует слабость, написал в своём Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, это «жалкий ход» — поиск аргументов в пользу сегодняшних преступлений в истории, отмечает Ura.ru. При этом, по мнению министра, в цивилизованном мире опираются не на пршлое, а на международное право.

Закон, утверждающий 19 апреля Днём принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, был принят Советом Федерации РФ накануне, 28 июля, напоминает РЕН ТВ.

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