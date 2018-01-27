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В Тюрингии и Саксонии поддержали отмену антироссийских санкций

27 Января 2018 в 12:36
В Тюрингии и Саксонии поддержали отмену антироссийских санкций

Антироссийские санкции – это «мертвая лошадь, на которой не поедешь». Такое сравнение ограничительным мерам в отношении Москвы дал премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов на встрече глав правительств восточных федеральных земель Германии.

Политик считает, что «символическая поддержка», которая ложится тяжелым бременем на немецкие компании, не решит проблемы на Украине.

Аналогичного мнения придерживаются и в Саксонии. Премьер-министр региона Рейнер Хазелхофф заявил, что по вопросу антироссийских санкций необходимо достичь единого соглашения.

Ранее Минфин США расширил санкции против России. В ведомстве заявили, что продолжат «давить на Москву» с целью заставить ее исполнять условия Минских соглашений, пишет Газета.ру

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