В Тверской области создадут образовательно-производственные кластеры

Модернизацию системы среднего профессионального образования обсудили во время заседания правительства Тверской области, состоявшегося 7 августа. Этот проект подразумевает сокращение дефицита кадров на рынке труда и повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей. Как подчеркнул губернатор региона Игорь Руденя, особое внимание во время реализации проекта будет уделяться внедрению практико-ориентированных программ.

«В настоящее время по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина разрабатывается Национальный проект в сфере образования. В нём особое внимание будет уделено внедрению практико-ориентированных программ, а также формированию системы непрерывного обновления работающими гражданами своих знаний и навыков, с учётом перехода к цифровой экономике. Этот подход должен стать основным при модернизации системы среднего профессионального образования в Тверской области», - отметил Руденя.

В будущем планируется создать в колледжах региона современную инфраструктуру, повышение квалификации для педагогов. Также будут сформированы областные отраслевые образовательно-производственные кластеры, принимать участие в которых будут в том числе работодатели. Они будут создаваться в разных сферах, в том числе в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других. Кластеры позволят определить контрольные цифры приёма в учебные заведения.

В ходе заседания был обсуждён вопрос тренировочных баз для участников международных соревнований «Молодые профессионалы». Для этого в регионе на базе уже существующих колледжей до 2024 года создадут 9 специализированных центров компетенций.

Напомним, сейчас на территории Тверской области действуют 52 организации профобразования. Этот показатель позволяет региону быть в лидерах среди субъектов ЦФО. Сейчас более 25 тысяч человек обучаются по 179 специальностям и более чем 1000 программам профессиональной подготовки. В настоящий момент после колледжей устраиваются на работу 70% выпускников, причём 43% из них – остаются в области.