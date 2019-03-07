В Тверской области многодетные семьи освободили от уплаты за вывоз отходов

Инициатива губернатора Тверской области Игоря Рудени об освобождении многодетных семей от платы за вывоз твердых коммунальных отходов поддержана Законодательным собранием Тверской области. От платы за эту коммунальную услугу предусмотрено полное освобождение семей с тремя и более детьми. Глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии.

Льготы по оплате коммунальной услуги будут предоставляться по платежам, совершенным с начала 2019 года. Ожидается, что всего в этом году получателями поддержки станут более 11 тысяч многодетных семей Верхневолжья. Необходимые средства в объёме более 69 миллионов рублей выделят из областного бюджета.

Помимо этого до конца марта в регионе будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.