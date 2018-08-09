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В Тверской области к женщине с инсультом «скорая» ехала 2 дня

9 Августа 2018 в 21:21
В Тверской области к женщине с инсультом «скорая» ехала 2 дня

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после сообщений о том, что машина скорой медицинской помощи два дня ехала в деревню Черногубово Тверской области на вызов к женщине с инсультом, сообщается на сайте СК РФ.

Александр Колесов опубликовал в соцсети информацию о том, как вызывал «скорую» своей супруге, у которой появились признаки инсульта.

Медики отказывали в приезде. Спустя два дня мужчина добился, чтобы «скорая» приехала. В итоге мужчина сам отвез супругу в больницу. Женщина была экстренно госпитализирована с инсультом, передает РИА «Новости».

Черногубово — деревня в Калининском районе Тверской области. Центр Черногубовского сельского поселения. Расположена в 13 километрах к северо-западу от Твери, на правом берегу реки Тверцы. Восточная часть деревни — бывшая деревня Пучнино, которая в 1930-40-х годах была центром Пучниновского сельсовета в составе Калининского района Калининской области, к которому относилась и более мелкая деревня Черногубово.

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