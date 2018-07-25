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В Твери к 700-летию подвига князя Михаила Тверского откроют собор

25 Июля 2018 в 13:08
В Твери к 700-летию подвига князя Михаила Тверского откроют собор
Фото: tvernews.ru

Тверская область в этом году проводит памятные мероприятия в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги, святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Михаил Тверской вышел на открытое столкновение с Золотой Ордой и был приговорён к смерти. В 1549 году князь был канонизирован Русской Православной Церковью в лике благоверных. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, духовный подвиг Михаила Тверского стал примером служения Отечеству и православной вере». Внимание к вопросам истории важно для сохранения традиций и духовно-нравственных ценностей, преемственности поколений», – подчеркнул глава региона.

Так, в мае для федеральных туроператоров был организован тур по маршруту «Средневековая Тверь». В июне в 24 муниципалитетах Тверской области прошел Волжский Крестный ход, посвященный также 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. На театральных подмостках состоялись юбилейные показы моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, военно-исторические фестивали «Княжество Тверское», «Эпоха». К 700-летию подвига князя Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны Кашинской также приурочены выставки, научные конференции.       При поддержке Правительства Тверской области издан альманах «Михаил Тверской. Путь домой», посвященный жизни и подвигу князя.

Кроме того, к 5 декабря в Твери планируется завершить строительство Спасо-Преображенского собора, основанного князем в 1285 году. В настоящее время идёт воссоздание святыни на прежнем месте.

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