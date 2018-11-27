В Турции задержаны 23 человека

Полиция задержала в Стамбуле 23 человека, подозреваемых в связях с Курдской рабочей партией и попытке вооруженного нападения.

В ходе рейда полиция также изъяла большое количество цифровых материалов, связанных с деятельностью КРП.

Подозреваемые готовились совершить в Стамбуле нападения с использованием зажигательных бомб и самодельных взрывных устройств, передает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что Турция проведёт масштабную операцию против сирийских курдов к востоку от Евфрата. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара не позволит потопить САР в крови.