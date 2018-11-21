В Турции в результате взрыва на шахте погибли три человека

На угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак произошел взрыв, сообщает «Синьхуа».

После ЧП три человека оказались заблокированы на глубине 50 метров и из-за нехватки кислорода скончались. Среди пострадавших пять человек в ходе проведения спасательных работ получили повреждения дыхательных путей, двое получили тяжелые ожоги в результате взрыва.

Уточняется, что шахта, на которой произошел взрыв, работала без лицензии.

Ранее НСН сообщала, что четыре человека погибли при обвале в шахте по добыче меди в провинции Сиирт на юго-востоке Турции. Взрыв произошел в районе Ширван.