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В Турции столкнулись два поезда

26 Ноября 2018 в 20:55
В Турции столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись сегодня в полдень на территории провинции Сивас, в результате чего травмы получили не менее 15 человек, сообщает «Синьхуа».

В момент аварии в местности стоял густой туман, пассажирский поезд в тумане замедлил ход и совершил лобовое столкновение со стоящим грузовым составом.

Согласно предварительному заключению, туман скрыл сигналы семафора, что и стало непосредственной причиной аварии.

Ранее НСН сообщала, что в провинции Эль-Гиза сошел с рельсов поезд, как минимум 55 человек получили ранения. У состава направлявшегося из Каира в провинцию Кена сошли с рельсов три вагона. Раненые доставлены в ближайшие больницы.

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