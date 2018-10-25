В Турции рассказали, когда установят С-400

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 начнут устанавливать в Турции с октября 2019 года. Об этом рассказал министр обороны республики Хулуси Акар. По его словам, в настоящий момент в Турции проходит подбор персонала, который в начале 2019 года отправится в РФ для обучения по обслуживанию комплекса, сообщает RT.

Напомним, контракт на поставку С-400 был подписан между Москвой и Анкарой в сентябре 2017 года. Изначально планировалось начать поставки в 2020 году, однако турецкая сторона попросила сделать это раньше, сообщает РЕН ТВ .

Эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в эфире НСН предположил, что Турция закупает комплексы С-400, поскольку не доверяет США.