В Турции прекратил действие режим ЧП

Режим чрезвычайного положения в Турции, продолжавшийся почти два года, прекратил действовать, передает ТАСС.

Впервые режим ЧП был введен 20 июля 2016 года, сразу после попытки госпереворота 15 июля. Он продлевался турецкими властями семь раз.

Попытка военного переворота в Турции в 2016 году, также известная как Турецкий военный путч — события, произошедшие с вечера 15 по утро 16 июля 2016 года в Турции, когда часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. В ходе противостояния погибло почти три сотни человек и почти полторы тысячи человек было ранено, а улицам главных городов страны был нанесён значительный ущерб. После некоторой паузы попытка переворота была широко осуждена в мире. Путч обернулся неудачей — власть сохранилась у законного президента и правительства Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности отмены режима чрезвычайного положения в стране после президентских и парламентских выборов, которые состоялись 24 июня.