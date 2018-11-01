В Турции повышен прогноз инфляции

Согласно данным Центробанка Турции, по итогам 2018 года инфляция прогнозируется на уровне 23,5%, что значительно выше прогнозируемых ранее 13,4%. Ожидается, что в 2019 году инфляция составит 15,2%.

Согласно прогнозу, инфляция в продовольственном секторе Турции в 2018 году достигнет 29,5%, передает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что Центральный банк Турции объявил о значительном повышении базовой процентной ставки с 17,75% до 24%. Центробанк Турции сообщил, что будет использовать все инструменты монетарной политики для сдерживания инфляции и поддержания стабильности цен.