Четверг
01 ноября
USD 65.6
EUR 74.42
Горячие новости

В Турции повышен прогноз инфляции

1 Ноября 2018 в 00:08
В Турции повышен прогноз инфляции

Согласно данным Центробанка Турции, по итогам 2018 года инфляция прогнозируется на уровне 23,5%, что значительно выше прогнозируемых ранее 13,4%. Ожидается, что в 2019 году инфляция составит 15,2%.

Согласно прогнозу, инфляция в продовольственном секторе Турции в 2018 году достигнет 29,5%, передает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что Центральный банк Турции объявил о значительном повышении базовой процентной ставки с 17,75% до 24%. Центробанк Турции сообщил, что будет использовать все инструменты монетарной политики для сдерживания инфляции и поддержания стабильности цен.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.